Минздрав о вакцинации беременных

В период беременности у женщины физиологически ослабевает иммунная система. По этой причине любое бактериальное или вирусное заболевание у беременных протекает тяжелее, и COVID-19 - не исключение.

В период беременности у женщины физиологически ослабевает иммунная система. По этой причине любое бактериальное или вирусное заболевание у беременных протекает тяжелее, и COVID-19 - не исключение.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт-специалист Минздрава, гинеколог-хирург Эмин Хагвердиев, комментируя рекомендации министерства относительно вакцинации от COVID-19 беременных женщин.

По его словам, хотя беременные менее подвержены заражению COVID-19, чем другие группы населения, однако исследования показывают, что коронавирус является фактором риска более серьезных осложнений при беременности: "У женщин с ожирением, диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями почек и печени, а также заболеваниями аутоиммунной системы риск осложнений при беременности повышается. Исследование с участием 2130 женщин из 18 стран показало, что женщины с COVID-19 имеют более высокий риск материнской смерти, преэклампсии и преждевременных родов".

Он отметил, что беременные женщины с хроническими заболеваниями имеют более высокий риск серьезных осложнений при COVID-19: "В отчете, опубликованном 11 августа 2021 года Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), говорится, что число беременных женщин, заразившихся COVID-19, за последние месяцы увеличилось. Дельта-вариант более заразен и беременные женщины имеют более высокий риск серьезных заболеваний. Низкие показатели вакцинации считаются одной из основных причин этого роста. Исследования показывают, что COVID-19 не передается через грудное молоко. При грудном вскармливании вирус может передаваться только через дыхательные пути. По этой причине мы рекомендуем матерям, больным COVID-19, при кормлении грудью использовать медицинскую маску и соблюдать респираторную гигиену".

Э.Хагвердиев также внес ясность в вопрос вакцинирования женщин после 12 недели беременности: "Это объясняется тем, что к 12 неделе полностью завершается органогенез, то есть, процесс формирования органов ребенка в утробе матери. Следующий этап - это этап развития и роста сформированных органов. Первые 12 недель беременности являются опасным этапом, если вы подвергаетесь воздействию каких-либо последствий. По этой причине рекомендуемый период вакцинации - после 12-й недели беременности. Нет никаких доказательств того, что вакцина COVID-19 вызывает проблемы с бесплодием у женщин или мужчин и повреждает плаценту и плод. Женщины, которые планируют зачатие, могут привиться вакциной от COVID-19. Порой утверждается обратное, однако нет причин откладывать запланированную беременность".

"В целом, побочные эффекты вакцин против COVID-19 в большинстве случаев носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными. Наиболее частые побочные эффекты бывают в первые два дня после вакцинации. К типичным побочным эффектам относятся боль в месте инъекции, лихорадка, утомляемость, головные боли, боли в мышцах, озноб и диарея. Серьезные побочные эффекты, такие как аллергическая реакция или проблемы со свертыванием крови, очень редки. Могут также быть симптомы гриппа, ввиду того, что COVID-19 и грипп являются респираторными инфекциями. Поэтому вам следует посоветоваться с врачом", - добавил гинеколог.