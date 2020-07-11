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Report Georgia

Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19

Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19 Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
Здравоохранение
11 июля 2020 г. 12:07
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19

Наблюдаемые дома в Баку пациенты – это не обязательно инфицированные коронавирусом.

Об этом Report сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, большинство из тех, кто взят под контроль, то есть 60-70 процентов, либо имели контакт с зараженными лицами, либо предположительно заражены вирусом: “У некоторых из них тест на коронавирус дал положительный результат, у некоторых отрицательный. В список зараженных по стране входят и те, кто имеет положительный результат и находится под контролем в Баку”.

Отметим, что за последние две недели в Баку были взяты под контроль 10 202 граждан.

Напомним, что по статданным на 10 июля, число инфицированных коронавирусом в Азербайджане составляет 22 990 человек, излечившихся - 14 093 человека, умерших - 292 человека.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: Evdə müşahidəyə götürülənlərin hamısı COVID-19 xəstəsi deyil

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