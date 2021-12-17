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Минздрав: Число детей, подвергающихся буллингу, возросло во время пандемии

Минздрав: Число детей, подвергающихся буллингу, возросло во время пандемии 15:15
Здоровье
17 декабря 2021 г. 15:40
Минздрав: Число детей, подвергающихся буллингу, возросло во время пандемии

”В прошлом году число детей в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрированных в связи с психическими или поведенческими расстройствами, составило 2 629 человек".

Как сообщает Report, об этом сообщила советник отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По словам А.Зейналовой, число таких детей в возрасте от 0 до 13 лет составило 1 946. “Наблюдается тенденция роста этих цифр. В связи с пандемией таких фактов было много. Чаще всего буллингу подвергаются дети в возрасте от 12 до 18 лет. Такие случаи обычно наблюдаются в подростковом возрасте".

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Версия на английском языке Health Ministry reports increase in child bullying during pandemic
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: “Pandemiya dövründə uşaqların bullinqə məruz qalması halları artıb"

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