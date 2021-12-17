Минздрав: Число детей, подвергающихся буллингу, возросло во время пандемии

15:15

”В прошлом году число детей в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрированных в связи с психическими или поведенческими расстройствами, составило 2 629 человек".

Как сообщает Report, об этом сообщила советник отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По словам А.Зейналовой, число таких детей в возрасте от 0 до 13 лет составило 1 946. “Наблюдается тенденция роста этих цифр. В связи с пандемией таких фактов было много. Чаще всего буллингу подвергаются дети в возрасте от 12 до 18 лет. Такие случаи обычно наблюдаются в подростковом возрасте".