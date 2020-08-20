Минздрав Азербайджана запустил новое мобильное приложение Video Doktor

Приложение создано для сокращения количества тесных контактов между медицинскими работниками и пациентами во время пандемии COVID-19

Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана в партнерстве с Ezgil Medical Technologies и при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) разработал и запустил мобильное приложение Video Doktor, предназначенное для осуществления дистанционных медицинских консультаций.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, мобильное приложение, являющееся продуктом национального технологического стартапа, создано для сокращения количества тесных контактов между медицинскими работниками и пациентами во время пандемии COVID-19 в целях защиты их здоровья, а также для предоставления своевременной и качественной медицинской помощи гражданам. В то же время приложение предоставляет страдающим хроническими заболеваниями пациентам, в настоящее время испытывающим трудности с доступом к медицинским учреждениям, возможность не оставаться без медицинского внимания.

Недавно запущенное приложение Video Doktor очень удобно и просто в использовании как для врачей, так и для пациентов. Прежде всего, с помощью приложения можно интегрировать медицинскую карту каждого пациента не только в поликлинике, но и в стационарных учреждениях. Это даёт возможность следить за течением болезни и процессом лечения. Кроме того, есть возможность ознакомиться со всеми рецептами, выписанными врачом пациенту.

Следует отметить, что через мобильное приложение пациент может в любое время связаться с врачом, чтобы записаться на приём или получить ответы на связанные с лечением вопросы. Кроме того, пациент может получить информацию о своём текущем состоянии - о температуре, пульсе, артериальном давлении, уровне сахара в крови, а затем отправить её своему лечащему врачу. Врачи, в свою очередь, могут следить за состоянием своих пациентов даже после выписки из больницы. Вне зависимости от местонахождения любой пользователь приложения из любой точки мира может легко поделиться информацией о себе с врачами из клиник за рубежом.

Мобильное приложение Video Doktor также гарантирует, что результаты анализов, рентгенографии, вакцинации и другая информация всегда будут «под рукой» у пациентов. В то же время врачи, используя приложение, в любое время имеют возможность отправлять друг другу базу данных пациента, а также, воспользовавшись ещё одной полезной функцией приложения, в онлайн-режиме обсуждать между собой пути диагностики и лечения.

Мобильное приложение, которое было успешно протестировано в поликлиниках Баку, также рекомендовано для использования как государственными, так и частными медицинскими учреждениями для мониторинга и оказания соответствующей помощи пациентам с COVID-19, находящимся на лечении в домашних условиях.

Таким образом, использование приложения Video Doktor отдельными врачами играет важную роль в снижении риска заражения в период пандемии, в особенности среди медицинских работников и пациентов с хроническими заболеваниями из группы риска. В то же время, мобильное приложение Video Doktor помогает сделать медицинские услуги более доступными. Это более всего касается получения качественных медицинских услуг гражданами, проживающими в отдалённых деревнях и населённых пунктах страны.

Следует также отметить, что уже запущенное мобильное приложение Video Doktor можно скачать на любые устройства Android и iOS из Google Play (Play Market) и AppStore.