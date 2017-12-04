Минздрав Азербайджана выразил отношение к словам руководителя тбилисской клиники

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Если кто-то рекламирует себя и набирает рейтинг, это его дело. В Грузию приглашаются наши опытные специалисты, и их больные приезжают для трансплантации именно в Азербайджан. Поэтому подобный предвзятый подход не может бросать тень на достижения в здравоохранении страны".

Об этом в ответ на запрос Report заявила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафайя Ахмедова, комментируя негативные мысли директора тбилисской клиники "New Hospitals" Ники Окриашвили о здравоохранении в Азербайджане.

"Если больные доверяют свою жизнь не врачам, а не имеющим медицинские знания таксистам, это их проблема", - сказала официальный представитель министерства.

Отметим, что в своем выступлении руководитель клиники Ника Окриашвили в унизительной форме заявила, что именно в их клинику из Азербайджана приехали на лечение около 8 000 больных.