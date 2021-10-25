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Минздрав Азербайджана призвал беременных вакцинироваться

Минздрав Азербайджана призвал беременных вакцинироваться Научно-медицинский совет Министерства здравоохранения рекомендует входящим в группу риска беременным женщинам (старше 35 лет, страдающих ожирением, диабетом, гипертензией, хроническими заболеваниями почек и печени, аутоиммунными заболеваниями, с многоплод
Здоровье
25 октября 2021 г. 13:15
Минздрав Азербайджана призвал беременных вакцинироваться

Научно-медицинский совет Министерства здравоохранения рекомендует входящим в группу риска беременным женщинам (старше 35 лет, страдающих ожирением, диабетом, гипертензией, хроническими заболеваниями почек и печени, аутоиммунными заболеваниями, с многоплодием и т.д.) вакцинироваться препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty) после 12-й недели беременности.

Как передает Report , информацию об этом распространило министерство.

Сообщается, что с учетом результатов последних научных исследований, опыта вакцинации ряда стан (США, Израиль, Бельгия, Италия, Великобритания, Сингапур, Япония и др.), рекомендаций ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), беременные женщины вне группы риска после 12-й недели беременности могут пройти вакцинацию препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty) с письменного согласия, при этом их сертификат о противопоказаниях будет заменен на сертификат вакцинации.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi hamilələri peyvənd vurdurmağa çağırıb

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