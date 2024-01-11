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Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вакцинацией против гриппа

Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вакцинацией против гриппа Министерство здравоохранения Азербайджана призвало граждан страны, входящих в группу риска, пройти вакцинацию против сезонного гриппа.
Здоровье
11 января 2024 г. 09:57
Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вакцинацией против гриппа

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало граждан страны, входящих в группу риска, пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Об этом Report заявили в Минздраве.

"В связи с резким похолоданием погоды в стране ожидаемо распространение острых респираторных вирусных инфекций. С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения на территории республики продолжается кампания по вакцинации против сезонного гриппа.

В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по заболеваниям органов дыхания (медицинским работникам, беременным женщинам, детям старше 6 месяцев и взрослым с хроническими заболеваниями органов дыхания).

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики с целью охраны здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций призывает граждан страны, входящих в группу риска, пройти вакцинацию против сезонного гриппа", - говорится в сообщении.

Граждане, желающие пройти вакцинацию от гриппа могут обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi əhalini qrip əleyhinə vaksinasiya olunmağa çağırıb

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