Министерство здравоохранения: Продолжается лечение 30 отравленных в Сумгайыте детей

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Продолжается лечение 30 детей, поступивших с диагнозом отравление в детскую больницу № 1 города Сумгайыта".

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Лия Байрамова.

По ее словам, в данный момент состояние детей удовлетворительное и лечение продолжается.

Представитель министерства отметила, что в ближайшее время планируется выписать их домой.

Отметим, что в поселке Г. З. Тагиева города Сумгайыта было зафиксировано массовое отравление среди детей. На сегодняшний день в больницу поступили более 150 детей.