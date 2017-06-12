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    Министерство здравоохранения: Продолжается лечение 30 отравленных в Сумгайыте детей

    Состояние детей удовлетворительное, их лечение продолжается© Report

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Продолжается лечение 30 детей, поступивших с диагнозом отравление в детскую больницу № 1 города Сумгайыта".

    Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Лия Байрамова.

    По ее словам, в данный момент состояние детей удовлетворительное и лечение продолжается.

    Представитель министерства отметила, что в ближайшее время планируется выписать их домой.

    Отметим, что в поселке Г. З. Тагиева города Сумгайыта было зафиксировано массовое отравление среди детей. На сегодняшний день в больницу поступили более 150 детей.

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