Минздрав Азербайджана сделал заявление в связи с фактом смерти в известном отеле в Баку

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана сделало официальное заявление в связи с фактом смерти в известном бакинском отеле "Baku Boulevard hotel". Как сообщили Report в министерстве, обращение по поводу случая в отеле поступило в службу скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения в 22:06: "В 22:25 бригада скорой помощи была уже на месте происшествия. По средним нормативам, время прибытия скорой медицинской помощи должно составлять 20 минут. То есть бригада приехала на место происшествия раньше предусмотренного времени".

Отметим, что в ходе церемонии обручения, прошедшей в "Baku Boulevard hotel", один из гостей резко почувствовал себя плохо. На место прибыла бригада скорой помощи, однако несмотря на то, что ему была оказана первая медицинская помощь, 48-летний мужчина скончался.