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Министерство здравоохранения предупредило занимающихся косметологией

Министерство здравоохранения предупредило занимающихся косметологией Лица, занимающиеся косметологическими работами (врачи-дерматологи), должны быть специалистами с высшим медицинским образованием или медицинским персоналом со средним медицинским образованием.
Здоровье
31 июля 2023 г. 11:33
Министерство здравоохранения предупредило занимающихся косметологией

Лица, занимающиеся косметологическими работами (врачи-дерматологи), должны быть специалистами с высшим медицинским образованием или медицинским персоналом со средним медицинским образованием.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела медицинского контроля Центра аналитической экспертизы Минздрава Рамик Гулиев.

Он отметил, что, поскольку косметологические услуги предусматривают вмешательства в покровные ткани человеческого организма, эти учреждения должны отвечать соответствующим требованиям.

"Помимо этого, учитывая, что данные специалисты с высшим или средним образованием занимаются практической медицинской деятельностью, раз в пять лет они проходят аттестацию.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О частной медицинской деятельности", частная медицинская деятельность может осуществляться путем создания юридического лица в порядке, установленном законодательством, или физическими лицами, имеющими высшее медицинское образование.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi kosmetoloji işlərlə məşğul olanlara xəbərdarlıq edib

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