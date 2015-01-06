​Минздрав предупредил врачей частных клиник

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Врачи частных и государственных медицинских учреждений должны выписывать больным только те лекарственные препараты, которые прошли государственную регистрацию в нашей республике. Поэтому ввоз в страну и использование лекарств, которые не прошли подобную регистрацию, запрещен законом".

Об этом агентству Report сказала сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, выражая свое отношение к действиям частных клиник, которые сотрудничают с фирмами в реализации их препаратов.

По словам С.Ахмедовой, министерство совместно с другими органами ведет определенную борьбу с целью предотвращения подобных действий: "Назначение врачами каких-либо принадлежащих фирмам лекарственных препаратов в личных целях является незаконным. С целью предотвращения подобных действий министерство запретило входить в лечебно-медицинские учреждения представителям этих фармацевтических компаний в рабочее время".