​Министерство: Октай Ширалиев лично интересуется состоянием раненых

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Министерство здравоохранения держит под контролем и уделяет внимание медицинским учреждениям, расположенным в прифронтовых регионах. Министр здравоохранения Октай Ширалиев лично интересуется состоянием раненых".

Об этом Report заявила сотрудница пресс-службы министерства Сафая Ахмедова.

По ее словам, министерство направило в расположенные в регионах медицинские учреждения 6 бригад высококвалифицированных специалистов. В бригады входят травматологи, нейрохирурги, хирурги и пр. специалисты: "При необходимости они не только занимаются диагностикой, но и проводят операции. Кроме того, для оказания помощи госпиталям, министерство здравоохранения направило кровезаменитель, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, гипсовые повязки и пр.".