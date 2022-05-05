Министерство: Каждая вакцина в среднем проходит испытания 10-15 лет

Каждая вакцина, входящая в график профилактической вакцинации детей, в среднем проходит испытания 10-15 лет.

Каждая вакцина, входящая в график профилактической вакцинации детей, в среднем проходит испытания 10-15 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт-специалист Министерства здравоохранения, профессор Гусейн Габулов.

По его словам, в настоящее время вакцинация осуществляется против таких представляющих опасность для здоровья детей болезней, как гепатит В, туберкулез, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, пневмония, корь, краснуха и др.: "Каждая вакцина, входящая в график профилактической вакцинации детей, в среднем проходит испытания 10-15 лет. Как только их безопасность доказывается, они тестируются на тысячах добровольцах, чтобы гарантировать эффективность и отсутствие нежелательных побочных эффектов. Важно следовать рекомендациям врача, который даст соответствующие рекомендации, чтобы вакцина помогла защитить ребенка от инфекции и уменьшилась вероятность побочных реакций".