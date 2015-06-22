В мире впервые отметили Международный день йоги

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Международное сообщество впервые отметило Международный день йоги. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, 21 июня у входа для посетителей штаб-квартиры ООН состоялась презентация некоторых простых упражнений йоги.

В этом мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун с супругой, дипломаты и известный гуру Шри Шри Рави Шанкар. Празднование Международного дня йоги транслировалось на Таймс-сквер в Нью-Йорке. С помощью веб-трансляции к этому мероприятию присоединились любители йоги в Индии и в других уголках мира.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что йога является доступным средством для укрепления физического и психического здоровья человека и повышения его благополучия. По словам Пан Ги Муна, йога воспитывает уважение к людям и к окружающей среде.

Глава ООН отметил, что, провозгласив 21 июня Международным днем йоги, Генеральная Ассамблея признала пользу этого вечного занятия и его созвучность с принципами и ценностями ООН.