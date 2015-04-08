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    Мамедбагир Алиев награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

    Он награжден за плодотворную работу по подготовке медицинских кадров для Азербайджанской Республики

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мамедбагира Джавад оглу Алиева "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" .

    Как отмечает Report, согласно распоряжению, Мамедбагир Джавад оглу Алиев награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" за плодотворную работу по подготовке медицинских кадров для Азербайджанской Республики и совершенствованию деятельности диаспоры.


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