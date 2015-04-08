Мамедбагир Алиев награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

8 апреля, 2015 19:29

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мамедбагира Джавад оглу Алиева "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" . Как отмечает Report, согласно распоряжению, Мамедбагир Джавад оглу Алиев награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" за плодотворную работу по подготовке медицинских кадров для Азербайджанской Республики и совершенствованию деятельности диаспоры.

