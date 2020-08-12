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Коронавирус стал распространяться быстрее

Коронавирус стал распространяться быстрее Рост заражаемости коронавирусом в мире ускоряется. В период с мая по июнь число заболевших выросло с 5 до 10 миллионов за 38 дней. Порог в 15 миллионов был преодолен гораздо быстрее - за 24 дня
Здоровье
12 августа 2020 г. 07:40
Коронавирус стал распространяться быстрее

Рост заражаемости коронавирусом в мире ускоряется. В период с мая по июнь число заболевших выросло с 5 до 10 миллионов за 38 дней. Порог в 15 миллионов был преодолен гораздо быстрее - за 24 дня.

Как передает Report со ссылкой на BBC, с 15 до 20 млн число диагнозов выросло уже за 20 дней.

Отмечается, что несколько европейских стран фиксируют рост суточных заражений, в первую очередь, это Франция и Испания.

За последние сутки Испания зарегистрировала резкий скачок числа заражений - в стране 1 400 новых диагнозов и 73 летальных исхода с прошлой пятницы. Это самое резкое повышение связанной с коронавирусом смертности в стране за последние месяцы.

Французские власти до 30 октября продлили запрет на мероприятия с количеством участников больше 5 тыс. человек. По словам премьер-министра Жана Кастекса, ситуация с коронавирусом в стране развивается неблагоприятно последние две недели.

Скачок заражаемости вирусом зафиксирован в Греции. Там введены новые ограничения: путешественникам, приезжающим из Испании, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Чехии, при въезде в страну нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. В популярных у туристов городах и на островах правительство обязало рестораны и бары закрываться в полночь.

В Латинской Америке и Карибском бассейне количество случаев коронавируса растет быстрее, чем в любой другой части света. Еще в начале июля агентство Bloomberg отмечало, что доля диагнозов из Латинской Америки в общем числе диагнозов в мире растет, а из общего числа связанных с коронавирусом смертей в мире около 51 процента приходится на Латинскую Америку.

В Индии также эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается. За последние сутки в стране зарегистрировано 64 тыс. новых заражений. Общее количество заболевших выросло почти до 2,3 млн. Смертность от COVID-19 в Индии относительно низкая, однако вирус распространяется очень быстро. Число зараженных увеличилось с одного до двух миллионов всего за 20 дней.

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