Коронавирус подавили сахарами из водорослей Японского моря

Опыты на культурах клетках закончились успехом, теперь ученые надеются начать эксперименты на животных

Китайские биологи обнаружили, что сахаристые вещества из клеткок водорослей вида Ecklonia kurome могут подавлять работу важнейших ферментов коронавируса нового типа и мешать ему проникать в клетки. Ученые надеются создать на их основе лекарство против коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью с результатами их исследования опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

В поисках лекарств для борьбы с распространением COVID-19 ученые работают как с новыми препаратами, так и с уже проверенными лекарствами, которые были созданы для терапии других заболеваний. В частности, оказалось, что подавлять размножение коронавируса могут некоторые препараты для борьбы с гепатитом С и лихорадкой Эбола.

Часть из них уже применяют в медицинской практике для лечения COVID-19, однако ученые продолжают поиски других средств. К примеру, ученые активно исследуют, могут ли подавлять размножение SARS-CoV-2 соединения из экстрактов черного чая, змеиного яда и полыни.

Ученые под руководством профессора Шанхайского института лекарственных средств Китайской академии наук Дина Каня открыли еще одно подобное вещество, изучая сахаристые соединения из экстрактов водоросли Ecklonia kurome, которые встречаются в Японском море.

В Китае эти водоросли используют в качестве еды и одного из компонентов традиционной медицины. Ученых привлекают в них вещества, которые подавляют формирование тромбов и защищают клетки от последствий облучения.

Кань и его коллеги проверили, могут ли вещества из экстракта этих водорослей взаимодействовать с частицами SARS-CoV-2 или мешать им размножаться внутри культур клеток легких человека. Для этого ученые подготовили растворы различных важнейших компонентов коронавируса и обработали их разными веществами из клеток Ecklonia kurome.

Оказалось, что даже небольшое количество одного из полисахаридов – пока безымянного вещества под номером 375 – подавляло размножение вируса в культурах клеток. Опыты показали, что оно мешало работе вирусного фермента 3CLpro – белка, который важен для сборки новых частиц SARS-CoV-2. Ученые также обнаружили, что этот сахар мешал вирусу соединяться с рецепторами ACE2, которые патоген использует для проникновения в клетки.

Изучение структуру этого вещества показало, что он состоит из смеси трех других типов полисахаридов. Сразу два из них, 37501 и 37503, могут подавлять размножение коронавируса. Однако их действие на SARS-CoV-2 оказалось значительно слабее, чем у их смеси в виде вещества 375. Поэтому исследователи считают, что эти сахара усиливают действие друг друга.

В ближайшее время Кань и его коллеги планируют проверить, может ли вещество 375 подавить коронавирусную инфекцию в организме животных, и изучить, насколько оно безопасно для применения в лекарственных целях.