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Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию

Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию

Китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые сообщили, что вели активные исследования вирусов гриппа у свиней в Китае с 2011 по 2018 год, за это время в 10 провинциях страны они взяли около 30 тысяч назальных мазков у свиней, что позволило им выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.
В ходе исследований ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены в том числе вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм, названный G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.Помимо этого, благодаря серологическому исследованию населения удалось установить, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет."Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов", - указано в исследовании.
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