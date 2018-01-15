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    Кардиолог: Иса Гамбар перенес инфаркт

    Когда его доставили в больницу, общее его состояние было очень тяжелым

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Бывший глава партии "Мусават", председатель Национального центра стратегического мышления Иса Гамбар перенес инфаркт у себя дома. После он был доставлен скорой помощью к кардиологу и из-за тяжести состояния в Центральную клинику".

    Об этом Report сообщил врач И.Гамбара, кардиолог Фирдовси Ибрагимов.

    По его словам, И.Гамбар был доставлен в больницу в очень тяжелом и шоковом состоянии: "Его давление было 70, а общее состояние очень тяжелое. После стентирования сердца мы смогли стабилизировать его состояние. Сейчас все в порядке. Он в сознании, давление нормальное. Он перенес инфаркт и несколько дней должен побыть в больнице". 

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