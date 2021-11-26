Кардиолог: COVID-19 провоцирует осложнение сердечных заболеваний

Хотя COVID-19 поражает верхние и нижние дыхательные пути, однако треть смертей вызвана именно осложнениями на сердце при этом заболевании.

Хотя COVID-19 поражает верхние и нижние дыхательные пути, однако треть смертей вызвана именно осложнениями на сердце при этом заболевании.

Как передает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения Азербайджана, кардиолог Ильгар Тахироглу.

Он отметил, что вирус COVID-19 приводит в основном к закупорке кровеносных сосудов: "Самая большая опасность в том, что этот вирус вызывает внутрисосудистую свертываемость крови. Это приводит к спазму легких и сердечному приступу".

Представитель министерства отметил, что COVID-19 провоцирует осложнение имеющихся сердечных заболеваний: "COVID-19 – вирусное заболевание, и воздействует на все органы, включая сердце. Очень тяжело переносят COVID-19 люди с сердечной недостаточностью и сердечными заболеваниями. COVID-19 приводит к воспалению и слабости сердечной мышцы, что в конечном итоге вызывает сердечную недостаточность. Еще одно серьезное осложнение, вызванное вирусом - аритмия сердца, при которой у пациента развивается желудочковая аритмия, что тоже может привести к остановке сердца".