Известные препараты для похудения не связаны с увеличением суицидальных мыслей

Крупное исследование, проведенное в США, не обнаружило доказательств связи между приемом препаратов Ozempic или Wegovy компании Novo Nordisk и увеличением числа суицидальных мыслей.
Как сообщает Report, об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Оба препарата - Ozempic, предназначенный для лечения диабета 2 типа, и Wegovy, для лечения ожирения - содержат одно и то же действующее вещество, семаглутид.
Анализ данных электронных медицинских карт более чем 1,8 миллиона пациентов показал, что риск возникновения новых и повторных суицидальных мыслей у тех, кто принимает семаглутид, ниже, чем у тех, кто использует другие препараты для снижения веса или лечения диабета.
Семаглутид относится к классу препаратов, известных как агонисты GLP-1, которые изначально были разработаны для лечения диабета 2 типа. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и вызывают чувство сытости.
Напомним, что информация о возможных суицидальных мыслях, связанных с семаглутидом, вызвала расследование Европейского агентства по лекарственным средствам.