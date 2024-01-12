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Известные препараты для похудения не связаны с увеличением суицидальных мыслей

Известные препараты для похудения не связаны с увеличением суицидальных мыслей Крупное исследование, проведенное в США, не обнаружило доказательств связи между приемом препаратов Ozempic или Wegovy компании Novo Nordisk и увеличением числа суицидальных мыслей.
Здоровье
12 января 2024 г. 07:44
Известные препараты для похудения не связаны с увеличением суицидальных мыслей

Крупное исследование, проведенное в США, не обнаружило доказательств связи между приемом препаратов Ozempic или Wegovy компании Novo Nordisk и увеличением числа суицидальных мыслей.

Как сообщает Report, об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Оба препарата - Ozempic, предназначенный для лечения диабета 2 типа, и Wegovy, для лечения ожирения - содержат одно и то же действующее вещество, семаглутид.

Анализ данных электронных медицинских карт более чем 1,8 миллиона пациентов показал, что риск возникновения новых и повторных суицидальных мыслей у тех, кто принимает семаглутид, ниже, чем у тех, кто использует другие препараты для снижения веса или лечения диабета.

Семаглутид относится к классу препаратов, известных как агонисты GLP-1, которые изначально были разработаны для лечения диабета 2 типа. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и вызывают чувство сытости.

Напомним, что информация о возможных суицидальных мыслях, связанных с семаглутидом, вызвала расследование Европейского агентства по лекарственным средствам.

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