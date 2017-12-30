Институт легочных заболеваний: В этом году в Азербайджане показатель смертности от туберкулеза снизился

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "В последние три года в показателях по туберкулезу достигнута динамика понижения".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова.

По ее словам, если в 2010 году на каждые 100 тыс. человек показатель заболевания составлял 53, сейчас данный показатель равен 39: "Количество впервые выявленных случаев туберкулеза сократился на 21%. В этом году был низким и показатель смертности от туберкулеза. В 2010 году показатель смертности среди населения составлял 7,9% на каждые 100 тыс. человек, в 2016 году – 4,6%, в 2017 году – 4,5%. По сравнению с 2010 годом 2%-ое снижение наблюдается и в поздно выявленных и запущенных формах туберкулеза".

Х. Гадирова выделила, что согласно рекомендациям ВОЗ, с июня этого года приступили к продолжительному лечению больных туберкулезом с применением большого количества лекарств, до сегодняшнего дня данное лечение получают 183 человека.

Директор института отметила, что задача службы борьбы с туберкулезом - уменьшить случаи заболевания и в будущем ликвидировать болезнь в стране.