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Хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту

Хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту Хирурги в больнице Массачусетса в Босстоне впервые в мире успешно пересадили почку от генетически модифицированной свиньи живому человеку.
Здоровье
21 марта 2024 г. 19:06
Хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту

Хирурги в больнице Массачусетса в Босстоне впервые в мире успешно пересадили почку от генетически модифицированной свиньи живому человеку.

Как передает Report, об этом пишет Boston Globe.

Согласно информации, 62-летний Ричард Слейман из Уэймута, штат Массачусетс, находившийся в терминальной стадии заболевания почек, был прооперирован на протяжении четырех часов.

В больнице сообщили, что пациент идет на поправку и, как ожидается, в ближайшее время будет выписан.

Предполагается, что благодаря этому прорыву в трансплантологии нуждающиеся в замене органов пациенты в будущем смогут получать их от специально выращенных генетически модифицированных свиней.

В 2021 году Медицинский центр Нью-Йоркского университета сообщил, что американские хирурги завершили эксперимент, в ходе которого в теле умершего человека на протяжении два месяца функционировала пересаженная почка генно-модифицированной свиньи.

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