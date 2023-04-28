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Ханде Харманджи: Снижение числа заражений коронавирусом не должно нас успокаивать, пандемия еще не закончилась

Ханде Харманджи: Снижение числа заражений коронавирусом не должно нас успокаивать, пандемия еще не закончилась Снижение случаев заражения коронавирусом не должно успокаивать, необходимо продолжать оберегать себя.
Здоровье
28 апреля 2023 г. 15:00
Ханде Харманджи: Снижение числа заражений коронавирусом не должно нас успокаивать, пандемия еще не закончилась

Снижение случаев заражения коронавирусом не должно успокаивать, необходимо продолжать оберегать себя.

Как сообщает западное бюро Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и глава странового офиса Ханде Харманджи сказала журналистам после мероприятия, организованного в Гёйгёльском районе в рамках Недели иммунизации.

Она отметила, что в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организовали ряд просветительских мероприятий, связанных с вакцинами, в Гобустанском, Евлахском, Мингячевирском и Гёйгёльском районах в рамках Европейской недели иммунизации.

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Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: "Yoluxmanın azalması bizi arxayınlaşdırmamalıdır, pandemiya bitməyib"

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