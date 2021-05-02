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Халаф Халафов прокомментировал поставку первой партии вакцины Sputnik V

Халаф Халафов прокомментировал поставку первой партии вакцины Sputnik V «Поставка первой партии вакцины от коронавируса Sputnik V в Азербайджан - еще одно проявление тесной дружбы, сотрудничества и стратегических связей с Россией».
Здоровье
2 мая 2021 г. 15:36
Халаф Халафов прокомментировал поставку первой партии вакцины Sputnik V
Халаф Халафов

«Поставка первой партии вакцины от коронавируса Sputnik V в Азербайджан - еще одно проявление тесной дружбы, сотрудничества и стратегических связей с Россией».

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Я надеюсь, что в результате этого сотрудничества Азербайджан и Россия добьются успеха в борьбе с пандемией. Международное сотрудничество Азербайджана в борьбе с пандемией будет и дальше расширяться. Все это направлено на благополучие нашего народа и его здоровье», - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy FM comments on first delivery of Sputnik V vaccine
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: “Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı daha da genişlənəcək”

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