Госструктуры Азербайджана о выявлении коронавируса в Грузии

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию совместно с соответствующими государственными структурами провели незамедлительные разбирательства на основе информации об обнаружении у гражданина Грузии вируса COVID-19, который 25 февраля прибыл из Ирана в Тбилиси, пройдя через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении обеих структур.

"В ходе разбирательства были проанализированы кадры прохождения данного человека через таможенный контроль, установлено, что во время проверки на Астаринском КПП температура его тела была в пределах нормы, никаких подозрительных симптомов, связанных со здоровьем, не было обнаружено.

Вполне вероятно, что симптомы болезни стали проявляться именно в отрезок 10-12-часового пути от Астаринского КПП до границы с Грузией. Инкубационный период вируса длится до 14 дней и в этом промежутке времени симптомы болезни могут оставаться скрытыми.

В связи с указанным фактом принимаются все меры. Установлены все лица, имевшие контакт с пересекшими госграницу гражданами Грузии, в том числе сотрудники таможни, границы и медработники, они взяты под медконтроль", - говорится в заявлении.