Главврач бакинской больницы рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Более 95% медицинских работников Городской клинической больницы №2 имени Эфендиева получили первую дозу вакцины против коронавируса

"Более 95% медицинских работников Городской клинической больницы №2 имени Эфендиева получили первую дозу вакцины против коронавируса. Ни у одного из них не было выявлено проблем со здоровьем после вакцинации. В ближайшие дни им будет введена вторая доза".

Об этом Report сообщил главврач больницы Алекпер Тагиев.

Главврач сказал, что с помощью вакцины можно укрепить иммунную систему в организме: "При помощи вакцины в организме вырабатываются антитела, благодаря которым организм человека может бороться с вирусом. После вакцинации у большей части населения появится иммунитет. В результате удастся одержать победу в борьбе с пандемией. Рекомендую всем гражданам присоединиться к этому процессу".

А.Тагиев отметил, что ему тоже сделали прививку: "Через несколько дней я получу вторую дозу вакцины. После введения первой дозы у меня не было проблем со здоровьем, и сегодня я чувствую себя хорошо".