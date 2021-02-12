О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главврач бакинской больницы рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Главврач бакинской больницы рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Более 95% медицинских работников Городской клинической больницы №2 имени Эфендиева получили первую дозу вакцины против коронавируса
Здоровье
12 февраля 2021 г. 17:30
Главврач бакинской больницы рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Алекпер Тагиев

"Более 95% медицинских работников Городской клинической больницы №2 имени Эфендиева получили первую дозу вакцины против коронавируса. Ни у одного из них не было выявлено проблем со здоровьем после вакцинации. В ближайшие дни им будет введена вторая доза".

Об этом Report сообщил главврач больницы Алекпер Тагиев.

Главврач сказал, что с помощью вакцины можно укрепить иммунную систему в организме: "При помощи вакцины в организме вырабатываются антитела, благодаря которым организм человека может бороться с вирусом. После вакцинации у большей части населения появится иммунитет. В результате удастся одержать победу в борьбе с пандемией. Рекомендую всем гражданам присоединиться к этому процессу".

А.Тагиев отметил, что ему тоже сделали прививку: "Через несколько дней я получу вторую дозу вакцины. После введения первой дозы у меня не было проблем со здоровьем, и сегодня я чувствую себя хорошо".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunan baş həkim: "Özümü yaxşı hiss edirəm"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названы признаки суперраспространителей коронавируса
Названы признаки суперраспространителей коронавируса
12 февраля 2021 г. 17:36
Вакцинировавшийся депутат - брат шейха обратился к населению
Вакцинировавшийся депутат - брат шейха обратился к населению
12 февраля 2021 г. 16:17
Врач TƏBİB пояснила свои слова о неношении маски на открытом воздухе
Врач TƏBİB пояснила свои слова о неношении маски на открытом воздухе
12 февраля 2021 г. 14:46
Госпиталь МВД: Вакцинированные от COVID-19 полицейские чувствуют себя хорошо
Госпиталь МВД: Вакцинированные от COVID-19 полицейские чувствуют себя хорошо
12 февраля 2021 г. 14:06
TƏBİB: Если вы идете один на открытом воздухе, маска не обязательна
TƏBİB: Если вы идете один на открытом воздухе, маска не обязательна
12 февраля 2021 г. 11:10
Ученые доказали пользу яблок для мозга
Ученые доказали пользу яблок для мозга
12 февраля 2021 г. 08:09
Инфекционист: Не отмечено случаев негативной реакции на используемые в Азербайджане вакцины
Инфекционист: Не отмечено случаев негативной реакции на используемые в Азербайджане вакцины
11 февраля 2021 г. 18:29
Эрдоган привился второй дозой вакцины CoronaVac
Эрдоган привился второй дозой вакцины CoronaVac
11 февраля 2021 г. 16:51
В Азербайджане коронавирусом заразились 140 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились 140 человек
11 февраля 2021 г. 16:49
Главный инфекционист: Обмен декорированными масками между детьми недопустим
Главный инфекционист: Обмен декорированными масками между детьми недопустим
11 февраля 2021 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi