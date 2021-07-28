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Главный токсиколог: В Азербайджане увеличилось число отравлений метамфетамином

Главный токсиколог: В Азербайджане увеличилось число отравлений метамфетамином "Если у наркозависимого лица нет силы воли, лечение становится неэффективным".
Здоровье
28 июля 2021 г. 16:06
Главный токсиколог: В Азербайджане увеличилось число отравлений метамфетамином

"Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным".

Как сообщает Report, об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев.

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином: "Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени".

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Версия на азербайджанском языке Baş toksikoloq: "Azərbaycanda "patı"dan zəhərlənənlərin sayı artıb"

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