Главный педиатр Азербайджана: Детская смертность в Баку выше, чем в регионах

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Раньше в региональных больницах не было столько возможностей, сейчас эти больницы оснащены самыми современными машинами "Скорой помощи", реанимобилями, другими специализированными транспортными средствами. Несмотря на то, что в региональных больницах условия частично улучшились, детей в тяжелом состоянии по-прежнему везут в Баку. Поэтому детская смертность чаще происходит в современных детских учреждениях в Баку по сравнению с регионами". Об этом заявил Report главный педиатр Азербайджана, директор Научно-исследовательского института имени К.Фараджевой Насиб Гулиев.

Главный педиатр отметил закономерность подобной ситуации, сказав, что за последние 2 года наблюдается снижение показателей детской смертности: "Одной из наших главных задач является снижение этих показателей из года в год".

Он также отметил, что 2014 год был успешным и плодотворным в области защиты здоровья матери и ребенка: "Я уверен, что эти работы успешно продолжатся в будущем, так как в министерстве здравоохранения сфера медицинских услуг, оказываемых матерям и детям, является приоритетной. Это один из важных вопросов, находящихся в центре внимания как государства, так и министерства. Я верю, что в ближайшем будущем смертность матерей и детей значительно снизится и у нас появится возможность достичь уровня развитых европейских стран".