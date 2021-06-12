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Главный инфекционист: Со снижением числа заражений COVID-19 могут быть новые послабления

Главный инфекционист: Со снижением числа заражений COVID-19 могут быть новые послабления "В последние дни число новых заражений вирусом COVID-19 в нашей стране снижается день ото дня, процесс вакцинации значительно ускорился".
Здоровье
12 июня 2021 г. 15:29
Главный инфекционист: Со снижением числа заражений COVID-19 могут быть новые послабления

"В последние дни число новых заражений вирусом COVID-19 в нашей стране снижается день ото дня, процесс вакцинации значительно ускорился".

Как сообщает Report, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране хорошая: "Мы видим это по числу регистрируемых случаев инфицирования. Если посмотреть на статистику заражений в разных странах мира, то можно сказать, что в Азербайджане, где суточное число заражений колеблется в пределах 100 или вовсе падает до двузначных цифр, ситуация находится под контролем. Принимая это во внимание, Оперативный штаб при Кабинете министров две недели назад принял решение о смягчении ряда ограничений. Если процесс снижения числа суточных заражений коронавирусом продолжится, могут быть послабления других ограничений, и мы сможем вернуться к нормальной жизни в ближайшее время".

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Версия на азербайджанском языке Baş infeksionist: "Yoluxma azaldığından digər məhdudiyyətlər də yumşaldıla bilər"

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