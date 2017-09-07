Главный инфекционист Баку призвала граждан воздерживаться от приготовленных дома консервированных продуктов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "С начала этого года и по сей день в отделение вторичного инфицирования Клинического медцентра поступило 92 обращения с отравлением продуктами питания".

Как сообщает Report, об этом заявила завотделением, главный инфекционист Баку Гюльнара Бабаева.

Она отметила, что отравление продуктами питания в основном происходит из-за приготовленных и хранимых в холодильнике продуктов, салатов с майонезом, арбуза: "С острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и толстой кишки обратились 724 человека. В связи с ботулизмом обратилось 13 человек".

Гюльнара Бабаева призвала граждан воздерживаться от приготовленных дома консервированных продуктов: "Во избежание ботулизма не следует употреблять консервированные в домашних условиях продукты. В магазинах продаются компоты и соления, лучше использовать их. Они регулярно проходят гигиенический и эпидемиологический контроль".