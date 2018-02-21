Главный эпидемиолог: В Азербайджане внутрибольничные инфекции не превышают эпидемиологический предел

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Несмотря на важные достижения на пути борьбы с внутрибольничными инфекциями, эти инфекции до сих пор остаются одной из главных проблем большинства стран мира, в том числе Азербайджана. Мы стараемся их уничтожить".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

Он отметил, что в Азербайджане эти инфекции не превышают эпидемиологический предел: "Именно поэтому сегодня даже в самых больших больницах страны не зафиксированы случаи смерти от этих инфекций. Если такое произойдет, здравоохранение Азербайджана в состоянии бороться с этим, так как в больницах ежедневно ведутся работы по дезинфекции".

Главный эпидемиолог напомнил, что у людей всегда наблюдаются острые респираторные вирусные инфекции: "Некоторые называют это различными именами. Каждый должен точно знать один факт - невозможно полностью уничтожить инфекции. Важно то, что на сегодня эти инфекции не превысили эпидемиологическую грань. Просто люди при болезни должны обращаться к врачу в соответствующих медицинских учреждениях и получать правильное лечение после обследования у врача ".