Главный аллерголог: В Азербайджане широко распространены аллергические заболевания

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "С марта и до конца мая у некоторых людей сильнее проявляются аллергические заболевания. Причина этого в цветении деревьев в весенний сезон".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный аллерголог министерства здравоохранения Джабраил Мамедов.
По его словам, люди должны своевременно обращаться к врачу, чтобы легче перенести этот период:
"В связи с тем, что это не является болезнью нервной системы, причин для паралича у людей нет. В Азербайджане это заболевание широко распространено. Часто люди принимают это за грипп. Поэтому необходим правильный метод лечения".
Главный аллерголог отметил, что осложнение аллергических заболеваний может привести к бронхиальной астме:
"Широко распространена бронхиальная астма. Эта болезнь наблюдается почти у 10% населения".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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