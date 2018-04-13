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    Главный аллерголог: В Азербайджане широко распространены аллергические заболевания

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "С марта и до конца мая у некоторых людей сильнее проявляются аллергические заболевания. Причина этого в цветении деревьев в весенний сезон".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный аллерголог министерства здравоохранения Джабраил Мамедов.

    По его словам, люди должны своевременно обращаться к врачу, чтобы легче перенести этот период: 

    "В связи с тем, что это не является болезнью нервной системы, причин для паралича у людей нет. В Азербайджане это заболевание широко распространено. Часто люди принимают это за грипп. Поэтому необходим правильный метод лечения".

    Главный аллерголог отметил, что осложнение аллергических заболеваний может привести к бронхиальной астме: 

    "Широко распространена бронхиальная астма. Эта болезнь наблюдается почти у 10% населения".

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