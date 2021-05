Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем Twitter , призвав всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины.

"Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы", - отметил Гебрейесус, напомнив, что "вакцины спасают жизни и критически важно, чтобы они были у всех стран". "Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь", - посоветовал глава ВОЗ.