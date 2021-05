ÜST rəhbəri koronavirus əleyhinə peyvənd olundu

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Ahanom Qebreyesus koronavirusdan peyvənd olunub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə o, özünün tvitter dəki səhifəsində bildirib.

ÜST rəhbəri hamını peyvənd olunmağa çağırıb.

"Bu gün Cenevrə Universiteti Xəstəxanasında COVID-19-dan peyvənd edilmək mənim növbəmdir", - deyə Qebreyesus bildirib. O, peyvəndlərin insanların həyatını xilas etdiyini və preparatların bütün ölkələrdə olmasının vacibliyini vurğulayıb.

"Əgər siz də mənim kimi peyvəndlərin mövcud olduğu ölkədə yaşayırsınızsa, zəhmət olmasa növbəniz gələndə vaksinasiya olunun", - deyə ÜST rəhbəri tövsiyə edib.