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Глава TƏBİB: Мои родители и члены семьи также будут вакцинированы

Глава TƏBİB: Мои родители и члены семьи также будут вакцинированы «Я получаю много вопросов в социальных сетях о том, какую вакцину мне сделать. Да, я обязательно вакцинируюсь, потому что верю в результаты вакцины».
Здоровье
23 декабря 2020 г. 00:41
Глава TƏBİB: Мои родители и члены семьи также будут вакцинированы

«Я получаю много вопросов в социальных сетях о том, какую вакцину мне сделать. Да, я обязательно вакцинируюсь, потому что верю в результаты вакцины».

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью «Real TV».

Байрамлы отметил, что, если это будет соответствовать стратегии вакцинации, родители и члены семьи будут вакцинированы.

«Что касается вакцины, я буду использовать инактивированную вакцину. Потому что инактивированные вакцины тестировались годами. Это ни в коем случае не следует рассматривать как затмевающее эффективность других вакцин. Больше всего уверены в этих инактивированных вакцинах, которые воспроизводятся естественным путем, и вирус полностью уничтожается, превращается в химическое вещество и вводится в организм человека. В связи с этим я буду использовать инактивированную вакцину, которая, я абсолютно уверен, безопасна, и которую применяем уже много лет. Вакцины китайского производства из этого ряда».

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri: “Valideynlərim və ailə üzvlərim də peyvənd vurduracaq”

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