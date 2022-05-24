Глава АПБА: Азербайджан направил в 23 страны новые требования по импорту

"В Азербайджане достигнуты значимые результаты по усовершенствованию правовой базы в сфере здоровья и охраны растений, развития системы контроля в соответствующей сфере".

"В Азербайджане достигнуты значимые результаты по усовершенствованию правовой базы в сфере здоровья и охраны растений, развития системы контроля в соответствующей сфере".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал во время выступления на Форуме здоровья растений.

Председатель АПБА отметил, были подготовлены требования по импорту в сфере здоровья растений, в том числе на основе международных стандартов подготовлен и внесен в государственный реестр правовых актов ряд фитосанитарных норм и правил, проведен анализ рисков более 30 карантинных вредителей, в 23 страны направлены новые требования по импорту, связанные с вирусами и бактериями, подписаны международные документы с пятью странами.