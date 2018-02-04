Ежегодно почти у 10 млн человек в мире обнаруживается онкология

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Ежегодно почти у 10 миллионов пациентов в мире обнаруживается злокачественное новообразование.Как передает Report, об этом рассказал ТАСС директор Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени Герцена Андрей Каприн накануне Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

"В настоящее время в мире появляется 10 миллионов онкологических пациентов в год. Считайте, что каждый день 27 тыс. людей ставится онкологический диагноз. Мы не можем влиять на заболеваемость, но мы можем влиять на раннюю выявляемость и ранее начало лечения", - сказал Каприн.