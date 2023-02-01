Евросоюз выделит 50 млн евро на покупку вакцин от коронавируса для Украины

Европейский союз (ЕС) планирует потратить 50 млн евро на закупку вакцины для поставки в Украину.

Европейский союз (ЕС) планирует потратить 50 млн евро на закупку вакцины для поставки в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru на основании данных опубликованной тендерной документации.

Сумму для реализации контракта выделят из бюджета Европейского инвестиционного банка. Согласно документации, деньги потратят на "закупку вакцин против острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Контракт собираются реализовать в рамках сотрудничества китайской биофармацевтической компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической "Лекхим".

Накануне агентство Reuters написало, что в Министерстве финансов США впервые после громких коррупционных скандалов на Украине вступили в дискуссию о возможности злоупотребления поступающей Киеву со стороны Запада помощью.