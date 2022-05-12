Еврокомиссия за два года пандемии одобрила 3 трлн евро помощи странам ЕС

Еврокомиссия (ЕК) с начала марта 2020 года, когда в Европе началась пандемия коронавируса, одобрила более 3 трлн евро помощи странам - членам Евросоюза.

Еврокомиссия (ЕК) с начала марта 2020 года, когда в Европе началась пандемия коронавируса, одобрила более 3 трлн евро помощи странам - членам Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"На сегодняшний день Еврокомиссия приняла более 1 300 решений в контексте пандемии коронавируса, одобрив почти 950 национальных мер на предполагаемую общую утвержденную сумму государственной помощи в размере более 3 трлн евро. Вся одобренная на сегодняшний день помощь была необходимой и соразмерной", - отмечается в заявлении.

При этом ЕК подчеркивает, что на данный момент странами ЕС израсходована далеко не вся утвержденная сумма. "Согласно данным, предоставленным государствами-членами, с середины марта 2020 года по конец июня 2021 года из более чем 3 трлн евро помощи, утвержденной за этот период, фактически было потрачено около 730 млрд евро", - уточнила ЕК.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 518,8 млн заражений коронавирусом и более 6,25 млн летальных исходов. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 80 676 055. Далее следуют Индия (43 088 118), Бразилия (30 460 997), Франция (27 921 895) и Германия (25 033 970). Летальных исходов больше всего также в США - 986 698, вторую строчку занимает Бразилия (663 602), третью - Индия (523 920). Далее следуют Россия (377 248) и Мексика (324 334).