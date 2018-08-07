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    Этим летом в скорую помощь Баку поступило 59 обращений, связанных с утоплением

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ С начала летнего сезона по сегодняшний день на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило 27 обращений, связанных с укусом змей.

    Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, все больные после первой медицинской помощи были госпитализированы.

    Число обращений со случаями теплового удара составило 102, госпитализировано 65 человек, число обращений в связи с утоплением в воде - 59, госпитализированы -18 человек.

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