Этим летом в скорую помощь Баку поступило 59 обращений, связанных с утоплением

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ С начала летнего сезона по сегодняшний день на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило 27 обращений, связанных с укусом змей.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, все больные после первой медицинской помощи были госпитализированы.

Число обращений со случаями теплового удара составило 102, госпитализировано 65 человек, число обращений в связи с утоплением в воде - 59, госпитализированы -18 человек.