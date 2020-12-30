Еще 15 предприятиям разрешен ввоз помидоров в Россию

Число предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры в Российскую Федерацию, достигло 32-х

Продолжаются совместные меры Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур по снятию ограничений на некоторые продукты питания, экспортируемые из Азербайджана в Россию.

Как передает Report, в результате переговоров между АПБА и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 января 2021 года еще 15 предприятиям разрешен экспорт помидоров в Россию. Это: ЗАО Binə Aqro, ООО AQROSELL, ООО Bakı Aqropark, ООО EKO AQRO, ООО Zirə Aqrokompleks, ООО BQ AQRO, ООО Gözəl Təbiət, ООО AGRO ART, ООО AQRO-FAVORİT, ООО "Бакинский тепличный комплекс", ООО SHAMKİR GREENHOUSE, ООО GREEN TECH, ООО BAKİNSKİ, ООО POZİTRON и предприятия, принадлежащие Ахмедовой Аиде Джавад гызы.

Между АПБА и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ведутся интенсивные переговоры в связи с этим.

Несколько дней назад соответствующий орган РФ выдал разрешение на вывоз продукции в Россию 17 предприятиям по производству томатов, трем - яблок. Таким образом, число предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры в Российскую Федерацию, достигло 32-х.