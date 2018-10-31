Эльнур Акперов: В Азербайджане эстетическую коррекцию носа проводят и общие, и пластические хирурги, и ЛОР-врачи - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с заведующим отделением оториноларингологии Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, главным оториноларингологом Эльнуром Акперовым.

- Какие болезни ЛОР-органов чаще дают о себе знать в осенне-зимний период?

- Как правило, осенью обостряются хронические заболевания. Преимущественно, застарелые болезни ЛОР-органов и дыхательных путей, которым присущи весенне-осенние обострения. Дают о себе знать хронические синуситы, риниты, аллергические синуситы и риниты. Степень и период обострения зависят от иммунитета и погодных условий.

- В какой форме протекают упомянутые Вами болезни?

- Вероятность обострения хронических заболеваний и возникновения последствий наиболее высока среди пожилых и детей. В первом случае это связано со снижением иммунитета и параллельно протекающими в организме заболеваниями, а во втором – с еще не окрепшим иммунитетом, попаданием в тесный коллектив, где легко подхватить инфекцию, случается такое и на фоне заболеваний верхних дыхательных путей.

- Какими последствиями могут обернуться обострившиеся заболевания?

- Классические последствия инфекций дыхательных путей печально известны. Если речь идет о хронических болезнях, то в верхних дыхательных путях они могут привести к образованию полипов в носовой полости и околоносовых пазухах. Главную роль при этом играет аллергия. Среди последствий в нижних дыхательных путях наиболее распространены бронхоэктазии, хронические бронхиты и обструкция легких. Заболевания дыхательных путей могут привести к легочной недостаточности и гипоксии. Ушные болезни могут привести к последствиям, как внутричерепным, так и внешнечерепным. Некоторые из них опасны для жизни.

- Как известно, в осенне-зимний сезон у людей наблюдаются обильные слизистые выделения из носа. Это вызвано аллергическими реакциями или все же какими-то заболеваниями носовой полости?

- Выделение слизи из носа называется ринореей. Причин тому множество. Часто виновником этого является назофарингит. В холодную погоду из носа выделяется слизь прозрачного цвета. Это может быть следствием острого ринита, назофарингита, синусита, либо же это связано с какими-то патологиями травматического происхождения. Выделение слизи из носа может быть проявлением многих болезней.

- В последнее время широкое распространение получили операции по удалению аденоидов, миндалин и исправлению носовой перегородки. Как опытный специалист, скажите, что является веским основанием лечь под нож хирурга в подобных случаях?

- Если носовая перегородка искривлена не настолько, чтобы перекрыть или мешать дыханию, то показаний к операции нет. Искривление носовой перегородки в той или иной степени есть у каждого из нас. Если аденоидная ткань инфицируется 3-4 раза в год, приводя к гнойным процессам, нарушению обоняния и слизистым выделениям, то необходима аденоидэктомия. То есть нужно устранить пораженные инфекцией участки. Помимо этого, распухшие аденоиды, преимущественно, у детей, могут перекрыть носовые проходы, нарушив тем самым дыхание. Все это создает предпосылки для оперативного вмешательства. Для таких операций нет никакого возрастного ограничения.

Что касается удаления миндалин (тонзиллектомия), то для этого есть конкретные показания. Если ангины возникают 4 и более раз за год, то миндалины должны быть удалены, поскольку в противном случае они становятся очагом хронической инфекции в организме. Впоследствии микробы проникают в кровь, поражая легкие и почки.

- Как правильно чистить уши, советуете ли Вы пользоваться ушными палочками?

- Уши способны к самоочистке. Как известно, в ушных проходах скапливается желто-коричнавая смазкообразная секреция – ушная сера. Как правило, ушная сера удаляется из ушного прохода самостоятельно, обычно она не остается. Иначе возникает необходимость удаления секреции профессиональными средствами. Ватные палочки, именуемые нами ушными, по сути не предназначены для очистки ушей. Эти палочки не могут полностью удалить ушной налет. Ими просто удаляют налет у входа в ушной проход в эстетических соображениях. Порой этими гигиеническими палочками можно повредить и даже порвать барабанные перепонки. Если такая травма не заживет сама собой в течение двух месяцев, то необходимо провести мирингопластику.

- Насколько опасно капать в уши перекись водорода?

- В последнее время подобные явления участились. Если в ухе ощущается дискомфорт, нельзя капать в него без обследования врача и соответствующего назначения. Это очень опасно. Если в барабанной перепонке есть щель, то любые капли сразу попадут в среднее ухо. При возникновении инфекционных процессов в среднем ухе, они могут привести к менингиту, параличу лицевого нерва и абсцессу мозговых оболочек, что в итоге обернется летальным исходом или сделает человека калекой.

- Можно ли лечить гайморит в домашних условиях?

- Гайморит, характеризуемый воспалением слизистой оболочки гайморовой (верхнечелюстной) пазухи, является одной из форм синуситов. Лечение гайморита варьируется в зависимости от причин, побудивших его. Если он является следствием инфекций верхних дыхательных путей и возник на фоне гриппа, то можно излечиться, капая в носовую полость сосудосужающие препараты и противоаллергенные лекарства. Если синусит возник на фоне аллергии, то, в первую очередь, проводится укрепление иммунитета. В случае несвоевременного лечения и перехода болезни в хроническое состояние, заполнения полипами пазухи и утрате функции самоочищения, операция обязательна.

- Есть ли научное обоснование такого явления как "чоп"? Если есть, то чем это явление объясняется?

- Механизм, обеспечивающий глотание у человека, состоит из двух фаз – произвольного и непроизвольного. Ротовая фаза, до того, как пищевой комок проталкивается в глотку - осознанная, произвольная, а глоточная, когда комок проталкивается из глотки в пищевод - непроизвольная. Если пищевой комок не попадает в пищевод, возникает явление под названием "чоп". Раздражение рецепторов корня языка вызывает сокращение мышц, приподнимающих мягкое нёбо, и пища проталкивается вниз. Внизу пролегают пищевые и дыхательные пути. При подъеме корня языка надгортанник перекрывает вход в дыхательные пути, чтобы не допустить попадания в них пищи. Таким образом, еда перемещается в пищевод. "Чоп" возникает при столкновении произвольных и непроизвольных фаз. К примеру, если говорить во время еды, мягкое нёбо вибрирует и возникает такая опасность. Не зря говорят: "когда я ем, я глух и нем".

- С чем связаны тонкие и зычные мужские и женские голоса? Как устранить эту проблему?

- Формирование голоса происходит под влиянием половых гормонов. К 12-14 годам гормональный фон стабилизируется, повышается уровень эстрогена или тестостерона. Если у мужчины недостаточный уровень тестостерона, формирование гортани происходит несколько иначе. С повышением уровня тестостерона голосовые связки утолщаются, огрубевают, оставаясь короткими. А под влиянием эстрогенов голосовые связки удлиняются, покрывающая их слизистая оболочка истончается. При эндокринных нарушениях остается детский голосок. Устранить голосовые нарушения возможно. Велика роль психологического фактора.

- Эстетическую коррекцию носа должен проводить ЛОР-врач или пластический хирург?

- В Азербайджане подобные операции проводят и общие хирурги, и челюстно-лицевые хирурги, и ЛОР-врачи, и пластические хирурги. Такова и мировая практика. Специалисту важно правильно оценить проблему и принять единственно верное решение. Эстетическое восприятие переменчиво и различно. Не всегда желание пациента осуществимо.