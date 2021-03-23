Эксперт предупредила об опасности смерти из-за недостатка сна

Хронический недосып является одной из главных проблем современного человека. Иногда это расстройство может привести к смерти.

Хронический недосып является одной из главных проблем современного человека. Иногда это расстройство может привести к смерти.

Как передает Report, об этом заявила заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, врач-сомнолог Ольга Курушина.

В рамках очередного выпуска YouTube-проекта «Позовите профессора», опубликованного 18 марта, она рассказала, что плохой сон в течение нескольких недель называется «острой инсомнией». По ее словам, это довольно легко лечится с помощью снотворных препаратов, которые должен подобрать и выписать врач.

При этом, по словам сомнолога, длительность сна меньше пяти часов в сутки может привести к ряду нарушений в организме и даже смерти.

«Уже на следующий день человек чувствует разбитость и усталость. На второй день у него в обязательном порядке снижаются когнитивные функции. То есть его память, его внимание, его понимание и его способность принимать решения», — подчеркнула Курушина.

На третьи-четвертые сутки возникают нарушения биоэлектрической активности или так называемые эпилептические приступы.

А после пяти-шести дней без сна у человека наступают необратимые нарушения в работе головного мозга, способные привести в худшем случае к смерти.

«Поэтому, когда задают вопрос, что самое важное в нашей жизни: пища, вода или сон, то сон будет гораздо более важным. Человек от недостатка сна умрет гораздо раньше», — заключила врач.

Для хорошего сна эксперт рекомендовала выключить свет или закрыть штору, если в окно проникает свет с улицы, а также выключить громкие приборы в жилище, например, телевизор.

Кроме того, нельзя перед сном играть в активные игры или заниматься спортом, добавила она. Лучше выпить чашечку молока или чая с медом, а также принять расслабляющую ванну.