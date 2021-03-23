О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт предупредила об опасности смерти из-за недостатка сна

Эксперт предупредила об опасности смерти из-за недостатка сна Хронический недосып является одной из главных проблем современного человека. Иногда это расстройство может привести к смерти.
Здоровье
23 марта 2021 г. 06:51
Эксперт предупредила об опасности смерти из-за недостатка сна

Хронический недосып является одной из главных проблем современного человека. Иногда это расстройство может привести к смерти.

Как передает Report, об этом заявила заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, врач-сомнолог Ольга Курушина.

В рамках очередного выпуска YouTube-проекта «Позовите профессора», опубликованного 18 марта, она рассказала, что плохой сон в течение нескольких недель называется «острой инсомнией». По ее словам, это довольно легко лечится с помощью снотворных препаратов, которые должен подобрать и выписать врач.

При этом, по словам сомнолога, длительность сна меньше пяти часов в сутки может привести к ряду нарушений в организме и даже смерти.

«Уже на следующий день человек чувствует разбитость и усталость. На второй день у него в обязательном порядке снижаются когнитивные функции. То есть его память, его внимание, его понимание и его способность принимать решения», — подчеркнула Курушина.

На третьи-четвертые сутки возникают нарушения биоэлектрической активности или так называемые эпилептические приступы.

А после пяти-шести дней без сна у человека наступают необратимые нарушения в работе головного мозга, способные привести в худшем случае к смерти.

«Поэтому, когда задают вопрос, что самое важное в нашей жизни: пища, вода или сон, то сон будет гораздо более важным. Человек от недостатка сна умрет гораздо раньше», — заключила врач.

Для хорошего сна эксперт рекомендовала выключить свет или закрыть штору, если в окно проникает свет с улицы, а также выключить громкие приборы в жилище, например, телевизор.

Кроме того, нельзя перед сном играть в активные игры или заниматься спортом, добавила она. Лучше выпить чашечку молока или чая с медом, а также принять расслабляющую ванну.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yuxusuzluq ölümə səbəb ola bilər

Новости партнеров

Другие новости из категории

Врачи перечислили причины постоянных головных болей
Врачи перечислили причины постоянных головных болей
23 марта 2021 г. 05:15
Врач назвал продукт, вызывающий рак желудка
Врач назвал продукт, вызывающий рак желудка
23 марта 2021 г. 04:19
В мире за сутки выявили более 455 тысяч случаев заражения COVID-19
В мире за сутки выявили более 455 тысяч случаев заражения COVID-19
23 марта 2021 г. 02:22
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире
22 марта 2021 г. 21:59
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
22 марта 2021 г. 17:09
Вирусолог рассказал о выработке иммунитета к COVID-19 у пожилых
Вирусолог рассказал о выработке иммунитета к COVID-19 у пожилых
22 марта 2021 г. 08:27
В Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 40 лет
В Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 40 лет
22 марта 2021 г. 08:10
СМИ: В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае
СМИ: В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае
22 марта 2021 г. 06:49
В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 513 тысяч
В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 513 тысяч
21 марта 2021 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi