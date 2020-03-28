Экс-начальник полиции в Азербайджане заразился коронавирусом - ВИДЕО

"Ощутив жар, я тут же обратился в скорую помощь".

Как сообщает Report, об этом в интервью AzTV заявил экс-начальник полиции Физулинского района, участник Карабахской войны Буньяд Мамедов.

72-летний Б.Мамедов помещен в отделение особо опасных инфекций одной из клиник.

"Нужно соблюдать законы, чтобы не заразиться. 20 лет я участвовал в военных действиях. А теперь мне приходится противостоять коронавирусу, и эти противостояния в чем-то схожи. Нужно всерьез отнестись к проблеме и беречь свое здоровье", - отметил Б.Мамедов, краткое интервью с которым можно посмотреть на 04:35-й минуте представленного видео.

Напомним, что согласно сводке Оперативного штаба при Кабинете министров, по состоянию на 28 марта в больницах особого режима республики проходят лечение 147 заразившихся коронавирусом, чья болезнь находится в активной фазе.