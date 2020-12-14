Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%

Оценка эффективности осуществлялась среди 22 714 добровольцев

Вакцина против коронавируса “Спутник V” по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования показала эффективность свыше 90%. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в Твиттер-аккаунте "Спутник V".

"НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Оценка эффективности осуществлялась среди 22 714 добровольцев после 21 дня с момента получения первого компонента вакцины или плацебо по достижении заключительной, третьей по счету, статистически значимой репрезентативной контрольной точки в соответствии с протоколом третьей фазы клинических исследований. "По итогам анализа данных в заключительной контрольной точке исследования, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Согласно протоколу, достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев", - отметили разработчики.