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ЕАОС: К 2100 году из-за аномальной жары могут умереть 90 тыс. европейцев в год

ЕАОС: К 2100 году из-за аномальной жары могут умереть 90 тыс. европейцев в год Волны аномальной жары ежегодно будут убивать 90 тыс. европейцев к концу века.
Здоровье
9 ноября 2022 г. 17:40
ЕАОС: К 2100 году из-за аномальной жары могут умереть 90 тыс. европейцев в год

Волны аномальной жары ежегодно будут убивать 90 тыс. европейцев к концу века.

Как передает Report, об этом сообщает на своем официальном сайте Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

По данным организации, такой сценарий будет возможен при глобальном потеплении на 3°C к 2100 году и в случае отсутствия адаптационных мер от властей государств. Если государства смогут сдержать изменения климата и температура повысится лишь на 1,5 °C, то число погибших из-за аномально жаркой погоды сократится до 30 тыс. в год.

"Мы сможем избежать почти все смерти, вызванные жарой, но это требует реализации широкого спектра решений, включая озеленение городов, корректировку рабочего времени и условий труда, снижение углеродных выбросов и другие направленные на борьбу с изменениями климата меры", - сообщили в ЕАОС.

Помимо опасности самой жары, изменение климата может также сделать Европу более подверженной инфекционным заболеваниям, которые не характерны для данного района, например, малярии и лихорадки денге. Кроме того, нагревание морей также может стать причиной распространения таких заболеваний, как холера, так как вода станет более пригодной для различных бактерий, утверждают в агентстве.

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