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    Документы о создании фармацевтического предприятия Беларуси в Азербайджане планируется подписать в начале года

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Мы находимся на финишной прямой по созданию фармацевтического предприятия Беларуси на территории Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции. 

    "Планируем в начале следующего года подписать документы о создании предприятия, а со второй половины приступить к его строительству. Ориентировочно, подобные предприятия строятся на протяжении 2 лет", - заявил посол.

    Он отметил, что вопросы финансирования данного завода будут обсуждаться на встречах: "Это может быть и долевое, и полное финансирование со стороны Азербайджана".

    "Речь идет о современных противоопухолевых препаратах, идет конструктивное обсуждение с азербайджанскими специалистами. У нас есть опыт, кадры, технологии. Финансирование – вопрос вторичный. Производимые препараты должны быть международно востребованные, чтобы смогли поставляться на рынки третьих стран", - заявил Г. Ахрамович.

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