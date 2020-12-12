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"Дочка" Sinopharm в 2021 году произведет до 1 млрд доз вакцин от COVID-19

"Дочка" Sinopharm в 2021 году произведет до 1 млрд доз вакцин от COVID-19 Разработанная китайской компанией вакцина проходит третью стадию клинических испытаний в 10 странах и регионах
Здоровье
12 декабря 2020 г. 17:04

Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая фармацевтической корпорацией Sinopharm, в 2021 году планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета "Бэйцзин жибао".

"Совокупная годовая производственная мощность двух фабрик нашей компании в Пекине и Ухане на текущий момент составляет 300 млн доз. Ориентировочно к концу текущего года мы планируем расшириться и в 2021 году будем способны обеспечить выпуск 1 млрд доз", - приводит издание слова председателя совета директоров CNBG Ян Сяомина.

По его словам, разработанная китайской компанией вакцина проходит третью стадию клинических испытаний в 10 странах и регионах. "Она опробована на 60 тыс. добровольцах, доказанная эффективность составляет порядка 86%", - рассказал Ян Сяомин.

Он уточнил, что в мире разработано 212 препаратов против коронавируса, из них 48 проходят тестирование с участием людей, согласившихся на вакцинацию. "На третьей стадии находятся лишь 11 вакцин, из них четыре созданы в Китае: три инактивированные и одна векторная", - добавил он.

CNBG - не первая китайская фармацевтическая компания, заявившая о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. В понедельник базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech объявила, что привлекла инвестиции в размере более 500 млн долларов США для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

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