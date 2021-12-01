Директор: Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в Азербайджане находится под полным контролем

16:38

"Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в стране находится под полным контролем".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов.

По его словам, в течение года регистрируются различные цифры без резкой разницы: "Это не эпидемиологические скачки. Цифры стабильны".

“Из 7 867 лиц, живущих в Азербайджане с ВИЧ, 78% люди в возрасте от 25 до 49 лет. А показатель детей до 17 лет - до 2%. Беременные, привлеченные к терапии, в 98% случаев рождают здоровых детей", - Ф.Мамедов сказал.