О нас
Report Georgia
Аудио новости

Директор: Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в Азербайджане находится под полным контролем

Директор: Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в Азербайджане находится под полным контролем 16:38
Здоровье
1 декабря 2021 г. 17:01
Директор: Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в Азербайджане находится под полным контролем

"Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в стране находится под полным контролем".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов.

По его словам, в течение года регистрируются различные цифры без резкой разницы: "Это не эпидемиологические скачки. Цифры стабильны".

“Из 7 867 лиц, живущих в Азербайджане с ВИЧ, 78% люди в возрасте от 25 до 49 лет. А показатель детей до 17 лет - до 2%. Беременные, привлеченные к терапии, в 98% случаев рождают здоровых детей", - Ф.Мамедов сказал.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Direktor: "Azərbaycanda İİV-lə bağlı epidemioloji vəziyyət tam nəzarətdədir"

Самое важное

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
30 ноября 2021 г. 21:59
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
30 ноября 2021 г. 16:29
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
30 ноября 2021 г. 09:41
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
30 ноября 2021 г. 08:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi